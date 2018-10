Hoje há eleições na Baviera e podem alterar a paisagem política na Alemanha

Milhares de eleitores votam um novo governo e parlamento para a próxima legislatura no Estado da Baviera quando as previsões anunciam que pode haver boas e más notícias para a chanceler Angela Merkel.

“Para que a Baviera permaneça estável” seria um slogan previsível para os cristãos-sociais da CSU, que têm governado o estado mais rico da Alemanha em maioria absoluta.

Nos Länder como em Berlim, o xadrez dos partidos está a mudar a paisagem política a cada eleição. Markus Söder, o ministro-presidente da Baviera, que substituiu no cargo o histórico Horst Seehofer, quando este assumiu a pasta da Administração Interna, orientou a campanha no sentido de provar que o Sul da Alemanha é imune a mudanças. O tiro saiu pela culatra e a CSU vai perder a maioria absoluta a que se habituara e que alcançou (também) em 2013 com 47,7% dos votos. Os estudos de tendência de voto preveem que não vá além de 33%.

A mudança não vai ficar por aqui. Segundo as previsões, os Verdes duplicam o eleitorado, passando de 8,6% a 16%, os sociais-democratas do SPD batem mais fundo que nunca, passando de 20,6% a escassos 11% e a extrema-direita da Alternativa para a Alemanha (AfD) entra pela primeiro vez no parlamento bávaro, presumivelmente com 10%.

Hoje ao final do dia saber-se-á se o futuro político do líder da CSU, Horst Seehofer, ficará pelo caminho e se a sua situação na Administração Interna ficará insustentável. Pela guerra aberta que tem feito à política de migrações da chanceler, e outras, poderia significar uma trégua para Berlim, mas a verdade é que os conservadores, democratas-cristãos da CDU e CSU estão todos em baixa e o SPD, o outro parceiro da Groko, coligação do Governo central, mais ainda. Uma sondagem lançada na quinta-feira revelava que a aceitação somada, 41%, dos partidos da Groko já não constitui maioria: 26% para a CDU/CSU e 15% para o SPD.

Ainda assim, a CSU está em perda mais acentuada que a CDU e não pode ser imputada responsabilidade a Angela Merkel pelo resultado do partido irmão da Baviera. Vai até ser difícil aos seus inimigos culparem-na porque ela foi excluída da campanha eleitoral da Baviera. Seehofer e Söder, ambos céticos da chanceler, dirigiram a campanha para a exploração da ala direita do partido, tentando travar o sucesso da AfD, que está nos 15% a nível nacional. O sucesso é relativo, como comenta a “Deutsche Welle”, dado que a AfD tem uma expectativa de estreia no parlamento bávaro de 10% dos votos, mas a CSU perde mais do que o equivalente ao voto na AfD, uma perda que se tem vindo a registar desde o início da campanha eleitoral.

A tradição já não é o que era. Os Volsksparteien (partidos do povo), CDU/CSU e SPD, costumavam representar a estabilidade na Alemanha e eram capazes de atrair eleitorado de diferentes estratos sociais. Constituíam o “centro”, o núcleo de representação do país, que nos últimos anos se tem estilhaçado a favor de outras representações partidárias. No caso da Baviera, os liberais do FDP e o partido regional Eleitores Livres podem vir a recolher parte considerável desses votos.

Muitos têm sido os anúncios do ocaso políticos de Angela Merkel, que tem vindo a sofrer alguns revezes. Quanto mais o voto na Baviera penalizar os conservadores maior poderá ser o reflexo em Berlim. O plano de recandidatura à liderança da CDU em dezembro pode estremecer, porém, mais uma vez não se deve subestimar a perícia política da chanceler.

Os primeiros prognósticos resultantes da sondagem à boca da urna serão lançados às 18h na Alemanha, 17h em Portugal. Os primeiros prognósticos resultantes da contagem dos votos devem ser anunciados menos de meia-hora depois. Os definitivos serão conhecidos já de madrugada, se tudo decorrer como há cinco anos.