Eleições na Baviera. Conservadores caem para 35,5% e Verdes sobem para 18,5%

Cenário mudou no maior e mais rico estado do sul da Alemanha e vai ser preciso uma coligação para governá-lo. Dados ao encerrar das urnas (artigo em atualização)

A maioria dos 9.5 milhões de votantes nas eleições estaduais da Baviera escolheu quem quer no governo e no parlamento do Land mais rico da Alemanha nos próximos cinco anos.

A cisão política já estava anunciada, os conservadores da União Cristã Social (CSU), partido irmão dos democratas-cristão da CDU, perderam a maioria absoluta com que tinham sido eleitos em 2013, 47,7%.

Mesmo assim, a afluência às urnas neste ano foi mais intensa. Em Munique, até às 16h já tinham votado 62,6% dos inscritos, em Augsburg 49% e em Nuremberga 55%, cerca de mais 10% do que à mesma hora de 2013.

As sondagens à boca da urna são a base dos primeiros prognósticos avançados a nível nacional.CSU: 35,5%; Verdes: 18,5%, os dois partidos mais votados. SPD (sociais-democratas): 10%; AfD (extrema-direita): 11%; Eleitores Livres (liberais): 11,5%. ; FDP (liberais): 5%; A Esquerda (socialistas): 3,5%, o que não lhe permitirá entrar no parlamento regional onde são necessários um mínimo de 5%, à semelhança do Parlamento federal.

A distribuição dos deputados de acordo com o canal estatal ARD: 79 deputados para a CSU, 40 para os Verdes, SPD com 12, AfD alcança 24, os Eleitores Livres têm 24 e o FDP 11.

Cenários de coligação

CSU-Verdes: apesar de ser uma derrota para a CSU a todos os títulos e de ser preciso olhar com muita atenção para encontrar pontos comuns entre os dois partidos, esta seria praticamente a única hipótese de formar uma coligação de apenas dois partidos.

CSU-SPD (mais liberais FDP): Esta coligação teria uma nota progressiva, mas será que o líder da CSU, Markus Söder, a desejaria? E o SPD, caso obtenha resultado mesmo baixo, estará disposto a coligar?

CSU-Eleitores Livres (mais FDP): Seria realizar um desejo já antigo dos Eleitores Livres que ainda não se colocou como cenário.

Verdes-SPD-Eleitores Livres-FDP: Um cenário que já teria sido possível em 2008 e que, na altura, soava mais estranho.

Os resultados definitivos do apuramento dos votos serão conhecidos ao longo da madrugada de hoje.