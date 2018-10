Brasil. Discurso de ódio, agressões e violência generalizada tomam conta da segunda volta das eleições

Os candidatos à presidência o Brasil condenaram os atos de violência por parte dos eleitores que se têm muiltiplicado nesta passagem à segunda volta das eleições. O próprio Michel Temer, o homem que está prestes a deixar a chefia de Estado, apelou à calma e ordem este sábado durante uma missa em Brasília a que assistiu em missão oficial.

Um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que comentários sobre agressões a gays, lésbicas e transsexuais e outros casos de violência expressa por motivação política geraram 2.7 milhões de publicações nas redes sociais desde que arrancou a campanha para a segunda volta, contra 1.1 milhões nos 30 dias anteriores às eleições, escreve o site da “Globo”. As publicações referem-se a denúncias de agressões que circulam nas redes ou são notícias nos jornais.

O caso mais falado foi o assassínio do capoeirista Moa do Katendê (Romualdo Rosário da Costa, 63 anos), que foi apunhalado 12 vezes após uma discussão num bar em Salvador da Baía. Testemunhas contaram que Moa defendia o voto no Partido dos Trabalhadores (PT) e foi assassinado por um eleitor de Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Ferreira de Santana, que negou inspiração política para o crime.

O caso da jovem de 19 anos que foi agredida por seguidores de Bolsonaro em Porto Alegre correu os media internacionais. Ela tinha um autocolante do movimento LGBT onde se lia “#EleNão” e os agressores usaram um canivete para lhe gravarem no corpo uma suástica, no que ficou registado como um “caso de homofobia”.

As manifestações de intolerância visam também em certa escala os adeptos do candidato Bolsonaro, ou seja, o discurso de ódio é generalizado, tal como as ações, disse ao jornal “Folha de S. Paulo” o diretor do departamento da FGV que produziu o estudo. Ainda assim, os partidários do candidato do PT, Fernando Haddad, são de longe os alvos mais atingidos segundo um relatório da agência France Presse.

Os episódios de violência relatados envolvem ataques físicos como socos, golpes com armas brancas e objetos contundentes como garrafas, violência verbal, brigas de rua e uma morte à facada. Em todos há motivação política ou eleitoral.

Jair Bolsonaro defende no seu programa a luta contra o crime, porém os seus críticos afirmam que a sua linguagem, atitude e reputação incitam à violência. Ele nega dizendo: “Peço as pessoas que parem, mas não as controlo. Se alguém com uma das minhas t-shirts vai longe demais, o que posso fazer?”.

A Associação Brasileira de Jornalismo de Investigação (ABRAJI) já registou mais de 60 casos de ataques físicos a repórteres todos ocorridos em “contexto político, partidário e eleitoral”. A ABRAJI está a fazer um mapeamento da violência no país a partir do registo das denúncias, tal como o site Mapa da Violência.

Perante a disseminação na Internet via grupos de WhatsApp e no fórum Gab (rede social da alt-right, que reúne grupos de extrema-direita) de um vídeo que defende através de “estudos com reconhecimento internacional” haver uma “possibilidade de fraude na primeira volta das eleições de 73,14%” sem especificar a origem da informação, o Tribunal Superior Eleitoral publicou uma resposta no seu site.

Nesta sexta-feira, o TSE dizia não haver registo “de que o autor do vídeo tenha participado de qualquer evento de auditoria e transparência, a exemplo dos testes públicos de segurança realizados pelo TSE”.

Pelo seu lado, a ONU mostra “preocupação profunda” perante o clima de violência nas eleições brasileiras e apela aos líderes políticos do país que condenem esses atos. Ao mesmo tempo, pede que os crimes, que têm sido cometidos em vários estados brasileiros, sejam investigados.