Poster do filme “A Múmia” pode bater recorde em leilão

Um poster raro do filme “A Múmia”, de Karl Freund, vai a leilão e poderá ser vendido por mais de um milhão de dólares, um verdadeiro recorde para um poster de um filme, anunciou a leiloeira Sotheby’s esta quinta-feira.

Da autoria de Karoly Grosz, diretor de publicidade da Universal Studios, o poster é um dos três únicos exemplares que restam de uma litografia do filme realizado em 1932 e que viria a influenciar muitos outros cartazes de filmes durante mais de 80 anos, refere a Sotheby’s em comunicado citado pela Reuters, destacando os seus “respingos vívidos de pintura, composição dinâmica e espaço branco minimal”.

No cartaz, vê-se Boris Karloff, no papel de Múmia, com os olhos fechados e as mãos sobre o peito, e Zina Johann, que também faz parte do elenco do filme.

A leiloeira prevê que as licitações comecem com um valor base de 950 mil dólares (cerca de 820 mil euros), batendo assim o recorde do cartaz do filme “Dracula”, realizado em 1931 por Tod Browning, que foi licitado pelo preço base de 525 mil dólares (ou 450 mil euros). Em 2005, um colecionador california pagou 690 mil dólares por um poster do filme mudo alemão “Metropolis”.

O cartaz que vai agora a leilão foi criado para fins promocionais e nunca esteve disponível para venda ao público. Foi apresentado numa exposição em 1999, no Whitney Museum, em Nova Iorque e estará em exibição na Sotheby’s de 14 a 18 de outubro.