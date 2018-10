Estados Unidos. Furacão Michael deixa dois mortos e rastro de destruição na Florida

O furacão Michael, que quarta-feira atingiu a Florida, segue esta quinta-feira, já como tempestade tropical, em direção às Carolinas, deixando pelo menos dois mortos e um rastro de destruição.

O furacão de categoria 4, que atingiu praias, cidades costeiras e bases militares na Florida, perdeu força, localizando-se agora, com categoria de tempestade tropical, na Georgia, em direção aos estados da Carolina do Norte e do Sul, ainda a braços com as consequências das inundações causadas, há cerca de um mês, pelo furacão Florence.

Apesar de ter perdido força, as autoridades alertam para a possibilidade de chuvas e ventos fortes, bem como da formação de tornados.

BRENDAN SMIALOWSKI/GETTY IMAGES

Segundo as autoridades, pelo menos duas pessoas morreram. Um homem morreu quando a sua casa foi atingida por uma árvore em Panhandle, na Florida, enquanto uma rapariga de 11 anos foi também fatalmente atingida por uma árvore na Georgia.

As equipas de resgate e salvamento estão a intensificar esforços para alcançar as zonas menos acessíveis à procura de pessoas presas nos escombros.

O Centro Nacional de Furacões de Miami disse esta quinta-feira que o "olho" do furacão se localiza a 144 quilómetros a nordeste de Macon, Georgia, e a cerca de 72 quilómetros a oeste de Augusta.

Os danos causados em Panama City, próximo da zona onde o Michael atingiu a costa, na tarde de quarta-feira, são "extensos", segundo relatos das agências noticiosas, com árvores arrancadas, linhas elétricas partidas e telhados e casas destruídos.

Cerca de 380 mil casas e empresas ficaram sem eletricidade.