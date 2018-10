Astronautas do foguetão russo Soyuz aterraram em segurança, equipas de resgate a caminho

O foguetão russo Soyuz já aterrou em segurança, informa a NASA, que diz ainda que as equipas de resgate estão a caminho do local.

"A cápsula do Soyuz aterrou de volta na Terra com dois tripulantes, que dizem estar em boas condições", escreveu a NASA no Twitter. "As equipas de resgaste estão em contacto com a tripulação do Soyuz e a caminho do local da aterragem."

O Soyuz tinha sido lançado há poucos minutos, com destino à Estação Espacial Internacional, quando começou a acusar problemas de funcionamento.

* Artigo em desenvolvimento