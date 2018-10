Macron adia remodelação do governo para depois da visita oficial à Arménia

A presidência francesa anunciou que a reunião do Conselho de Ministros vai realizar-se esta quarta-feira "com o Governo atual" e que a eventual remodelação governamental aguarda pelo final da visita de Emmanuel Macron à Arménia.

O anúncio foi divulgado através de um breve comunicado do Palácio do Eliseu indicando que as mudanças no executivo só vão ocorrer após o final da visita oficial do Presidente Macron à Arménia, que termina na sexta-feira.

Mesmo assim, a nomeação do novo ministro do Interior, em substituição de Gérard Collomb, continua a ser aguardada e segundo as fontes da France Presse pode vir a ser enquadrada numa remodelação governamental mais ampla.

A demissão de Collomb na semana passada aprofundou a crise política em França porque era apontado como um dos principais aliados de Macron.

A saída foi encarada como uma consequência do caso Benalla, o antigo colaborador do chefe de Estado acusado de ter agido de forma violenta contra manifestantes, durante uma visita presidencial.