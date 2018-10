Independentistas catalães desentendem-se e Governo separatista fica em minoria no Parlamento Regional

O Governo separatista da Catalunha viu-se de repente com uma minoria no Parlamento regional na sequência do agravamento esta terça-feira das divergências entre os dois grandes partidos pró-independência.

A Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) e o Juntos Pela Catalunha (JPC) não chegaram a um entendimento quanto à forma de responder à suspensão judicial de seis deputados separatistas, presos ou exilados e acusados de rebelião pelo papel que desempenharam na proclamação fracassada de secessão de Espanha em 2017.

A ERC nomeou substitutos para os seus dois deputados suspensos. Contudo, o JPC rejeitou a decisão do tribunal e queria que os seus quatro deputados, incluindo o antigo Presidente catalão Carles Puigdemont, continuassem a votar no Parlamento.

Depois de meses de tensões e sem vontade de violar a lei, a ERC juntou-se esta terça-feira à oposição para impedir que os quatro votassem. A perda dos quatro deputados reduziu para 61 o número de assentos parlamentares do campo separatista num total de 135.

De uma maioria absoluta a uma minoria em apenas dez meses

Nas eleições regionais de dezembro passado, convocadas pelo então primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy em resposta à tentativa fracassada de secessão, o bloco separatista conseguiu uma maioria absoluta de 70 assentos. Mas as fissuras começaram logo a seguir.

Primeiro foi o pequeno partido separatista Candidatura de Unidade Popular (CUP) a retirar o apoio aos seus quatro deputados. Depois, um outro deputado separatista em autoexílio recusou-se a delegar o seu voto, mesmo estando ele impossibilitado de votar. E na terça-feira o JPC recusou-se a substituir os seus quatro deputados suspensos.

Com os partidos separatistas agora em minoria, a Assembleia Regional rejeitou propostas próximas do campo da independência, como uma proclamação simbólica do direito da Catalunha à autodeterminação. O panorama atual coloca em dúvida a viabilidade do Executivo do líder catalão Quim Torra. A oposição pede novas eleições regionais.