Bolsomito 2k18, o jogo de computador em que Bolsonaro elimina minorias ao soco e pontapé

Violento, violência explícita, casual, ação. São estas as etiquetas do jogo disponível na plataforma Steam que tem Jair Bolsonaro, o candidato à presidência do Brasil e vitorioso na primeira volta, como protagonista. No “Bolsomito 2k18”, desenvolvido pela empresa B2 Studios, o representante da extrema-direita ganha pontos à medida que elimina, a soco e pontapé, os “inimigos” - gays, feministas, integrantes de movimentos sem-terra e bandidos, pelo menos. A história está publicada no Correio Braziliense.

“Esteja preparado para enfrentar os mais diferentes tipos de inimigos que pretendem instaurar uma ditadura ideológica criminosa no país”, pode ler-se na descrição do jogo. O objetivo final passa por aniquilar os “males do comunismo”. Um pormenor: quando os alvos são eliminados, as personagens transformam-se no emoji que representa fezes.

O jogo foi lançado no dia 6 de outubro, na véspera das eleições, e custa quase quatro euros. A capa que o acompanha tem o cartoon do candidato do PSL com o tradicional gesto dos dedos a simular armas.

Jair Bolsonaro ganhou a primeira volta da corrida à presidência do Brasil, com 46,03% dos votos. Na segunda volta, agendada para 28 de outubro, vai concorrer contra o candidato do PT, o substituto de Lula da Silva, Fernando Haddad (29,28%).

