A primeira dama e a candidata. Conheça as semelhanças e as diferenças entre Melania Trump e Michelle Reinaldo

Será Jair Bolsonaro o Donald Trump brasileiro? A questão foi lançada pela BBC. “Um Trump tropical”, escreviam os meios de comunicação norte-americanos, poucas horas depois de ter sido confirmada a vitória do candidato de extrema-direita na primeira volta das eleições presidenciais no Brasil realizadas no passado domingo. Segundo consta, o primeiro é fã do segundo e até recorreu a técnicas semelhantes para ganhar a preferência dos eleitores. Além disso, são também os dois casados - não entre si, claro.

De Melania Trump temos quase a certeza que o leitor já ouviu falar. E de Michelle Reinaldo? É provável que não. Só agora o nome começou a surgir na cena mediática, com a passagem de Jair Bolsonaro - com quem é casada há cinco anos - à segunda volta das presidenciais brasileiras e, por outro lado, não é mulher para grandes exposições públicas: foram raras as ocasiões em que apareceu ao lado do marido. Afinal, quais são as semelhanças e as diferenças entre estas duas mulheres?

Passado

De um lado, Melania Trump - na verdade, Melanija Knavs -, 48 anos. Nascida a 26 de abril de 1970 na pequena cidade eslovena de Novo Mesto. Dez anos depois,a 22 de março de 1980, e a mais de 9300 quilómetros, em Brasília, nascia Michelle de Paula Firmo Reinaldo. É descendente de negros - e isto seria apenas mais um dado banal se o seu marido não fosse o mesmo homem que em tempos disse que os afrodescendentes de quilombos “não servem nem para procriar”. Melania cresceu numa família modesta de classe média; o pai era mecânico e membro do Partido Comunista, a mãe trabalhava como operária têxtil.

Casamento

Entre Trump e Melania há 25 anos de diferença. Também entre Bolsonaro e Michelle há uma grande diferença de idades: 24 anos. O casal presidencial está casado desde 2005, enquanto o candidato a Presidente e a candidata a primeira-dama oficializaram a relação perante o Estado e a Igreja apenas há cinco anos. Ambas conheceram os maridos em contexto profissional. A primeira-dama norte-americana, à época modelo profissional, cruzou-se com Donald Trump numa festa em Nova Iorque; já Michelle e Bolsonaro conheceram-se no gabinete do agora candidato à presidência do Brasil. Pouco depois começaram a namorar, demoraram seis meses até ficarem noivos e mais 90 dias para casarem.

Filhos: 2-1

Melania Trump tem um filho, Baron, de 12 anos. Michelle tem uma filha de sete anos em comum com Bolsonaro, Laura - tem mais uma de 16 anos de um anterior relacionamento.

A exposição

“A mulher que amansa a Jair Bolsonaro”, titula o jornal espanhol ABC. “A bela da fera”, descreve-a a publicação brasileira “A Folha de S. Paulo”. Foi por decisão de ambos que Michelle pouco ou nada aparece na vida política de Bolsonaro - que teve um primeiro casamento terminado devido a problemas com a política. Não é ainda certo se, em caso de vitória de Bolsonaro a 20 de outubro, Michelle vai assumir um papel de primeira-dama à moda dos EUA - com grande exposição pública e agenda definida - ou mais ao género de Portugal, em que o papel é bem mais discreto. Por seu lado, Melania tem compromissos frequentes enquanto detentora do cargo de primeira-dama dos EUA (FLOTUS).

SAUL LOEB/ Getty

Religião

Michelle é evangélica e, segundo refere a imprensa brasileira, chegou pertencer à Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec), fundada pelo pastor Silas Malafaia - que mais tarde foi apontado pelas autoridades como suspeito do crime de lavagem de dinheiro. Entretanto, passou a frequentar a igreja Batista, através da qual acabou por se envolver no apoio a crianças surdas. Melania, que nasceu e cresceu no meio de uma família comunista, nem foi batizada. Trump é protestante e os dois casaram-se na igreja Episcopal em Palm Beach, Flórida, onde também batizaram o filho.

Estilo

Michelle Reinaldo raramente usa saltos altos, escolhe cores claras e tons pastel. Segundo a imprensa brasileira, compra roupa nas grandes superfícies comerciais e em lojas acessíveis à maioria da população europeia. O "guilty pleasure" são as malas. Nesse campo, o que compra já não é um qualquer europeu que pode comprar. Melania tanto aparece em público com uns vertiginosos sapatos como de ténis. Veste-se nos grandes nomes da alta costura, mas, por vezes, também faz apostas mais em conta. Lembra-se do casaco polémico que escolheu para ir visitar as crianças separadas dos pais na fronteira? Esse era de uma loja de retalho bem popular.