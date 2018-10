Tribunal de Londres bloqueia ação de consumidores contra Google

Um tribunal de Londres recusou esta segunda-feira autorizar uma ação judicial contra a Google de uma associação de consumidores que acusa o grupo norte-americano de ter recolhido ilegalmente dados pessoais de utilizadores do iPhone.

A Associação "Google You Owe Us", liderada por Richard Lloyd, antigo dirigente da associação de consumidores "Which?", tentava obter uma compensação na justiça para mais de quatro milhões de utilizadores, na primeira ação deste tipo no país.

A associação acusa a Google de ter contornado as opções de segurança do iPhone para recolher dados pessoais, entre agosto de 2011 e fevereiro de 2012, através do 'browser' Safari, utilizando a informação para dividir as pessoas em distintas categorias e ajudar empresas publicitárias.

O juiz Mark Warby considerou que os factos alegados não suportam a afirmação de que "Lloyd ou algum dos que ele representa" tenham sofrido danos, acrescentando ainda que não viu "uma hipótese real de sucesso" na queixa.

"O julgamento de hoje é muito decepcionante e deixa milhões de pessoas sem qualquer possibilidade de compensação quando os seus dados pessoais são mal utilizados", reagiu Richard Lloyd, anunciando que tentaria recorrer da decisão.