Tetraneto de D. Pedro II foi eleito deputado federal por S. Paulo

O príncipe é deputado: Luiz Philippe de Orléans e Bragança é um dos notáveis a votos nas eleições deste domingo e o estado de S. Paulo deu-lhe 118.457 votos

Luiz Philippe de Orléans e Bragança esteve para ser o vice de Jair Bolsonaro, mas para já foi eleito deputado federal por S. Paulo, com 118.457 votos.

Sobrinho do atual chefe da Casa Imperial do Brasil, D. Luiz Gastão de Orléans e Bragança, aquele que seria imperador caso o país voltasse a ser uma monarquia, Luiz Philippe é empresário, político e ativista e o autor do livro "Por que o Brasil é um país atrasado?".

O agora deputado pelo círculo paulista lançou aquele estudo em 2017 defendendo a reorganização do Estado brasileiro. O seu plano contaria com uma revisão da Constituição e com a instituição de leis de transparência.

Nascido no Rio de Janeiro em 1969 (49 anos), é casado com Fernanda Hara Miguita e pai de um filho. Luiz Philippe é filho do príncipe D. Eudes Maria Rainier de Orléans e Bragança e Wittelsbach (1939- ) e Ana Maria Barbará (nascida Ana Maria de Moraes Barros), neto de Pedro Henrique de Orleáns e Bragança e Bourbon, bisneto de Luís Maria Filipe de Orléans e Bragança, trineto da Princesa Isabel, tetraneto de D. Pedro II e pentaneto de D. Pedro I.