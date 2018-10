"Seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma hipótese hipócrita aqui: prefiro que ele morra": o pensamento Bolsonariano

Representante vitorioso da extrema-direita num Brasil fragmentado e desigual, Bolsonaro sai na frente para a segunda volta após uma campanha em que se mostrou ao seu país e a fora dele com um conjunto de declarações que criaram repulsa em diversos sectores dentro do Brasil e mais além, mas que, como os resultados eleitorais deste domingo evidenciam, não o impediram de ter uma vitória expressiva na primeira volta eleitoral. O "El País", que tem uma edição brasileira acutilante, reuniu num pequeno mas complexo vídeo algumas das declarações mais violentas do candidato