Acidente com limusine de casamento mata 20 pessoas no estado de Nova Iorque

O veículo atravessou o cruzamento de uma estrada sem parar e foi embater num outro veículo, sem ocupantes, e em dois peões, tendo morrido os 18 ocupantes da limusine e os dois transeuntes. Trata-se do pior acidente envolvendo o transporte de passageiros nos EUA desde que um desastre de avião em Buffalo, também no estado de Nova Iorque, matou 49 pessoas em 2009

Vinte pessoas morreram quando uma limusine bateu noutro veículo e em peões no parque de estacionamento de uma loja no norte do estado de Nova Iorque, nos EUA. O acidente, que ocorreu no sábado à tarde, foi o pior no país a envolver o transporte de pessoas em quase uma década, segundo as autoridades federais.

O Ford Excursion de 2001, que tinha sido convertido numa limusine, atravessou o cruzamento de uma estrada sem parar. Em seguida, foi embater num Toyota Highlander de 2015, sem ocupantes, e em dois peões. Os 18 ocupantes da limusine e as duas pessoas no parque de estacionamento morreram.

No domingo, veículos de emergência ainda se concentravam perto do local do acidente, junto à loja Apple Barrel Country, em Schoharie, a cerca de 65 quilómetros da capital do estado, Albany. De acordo com o presidente do Conselho Nacional de Segurança no Transporte, Robert Sumwalt, este foi o pior acidente envolvendo o transporte de passageiros nos EUA desde que um desastre de avião em Buffalo, também no estado de Nova Iorque, matou 49 pessoas em 2009.

Entre os mortos, todos adultos, encontram-se dois pares de recém-casados. As vítimas foram levadas para o Centro Médico de Albany, onde foram realizadas as respetivas autópsias.