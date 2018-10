Terramoto na Indonésia: 1.763 mortos e 5 mil desaparecidos

O número de vítimas mortais do terramoto seguido de um tsunami nas Celebes, Indonésia, aumentou para 1.763, anunciou hoje o Agência Nacional de Gestão de Desastres indonésio. De acordo com porta-voz daquela agência, Sutopo Purwo Nugroho, mais de 5 mil pessoas continuam desaparecidas.



As equipas de resgate indonésias começaram a chegar, no sábado, às zonas mais remotas da ilha de Celebes, às cidades de Donggala e outras áreas de difícil acesso, como o município de Sigi, são alguns dos pontos em que a assistência prestada pelas autoridades e ONG locais começou a chegar, disse a porta-voz da Cruz Vermelha, Iris Van Deinse.



O terramoto de magnitude 7.5 e o tsunami que se registou posteriormente atingiram a costa da ilha Celebes, no norte do arquipélago indonésio, há nove dias. A Indonésia assenta sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica onde, em cada ano, se registam cerca de 7.000 terramotos, a maioria moderados.