Brexit: Juncker otimista sobre acordo este mês ou em novembro

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, manifestou-se hoje otimista quanto a um acordo entre Bruxelas e Londres para as condições do 'Brexit', a alcançar este mês ou em novembro. "Devemos distanciarmo-nos do cenário de um 'no deal' [não acordo]. Não seria bom nem para a Grã-Bretanha nem para o resto da União", afirmou Juncker em entrevista a três jornais austríacos.



Questionado sobre se o acordo poderá ser alcançado antes da cimeira da União Europeia do próximo dia 18 e 19 de outubro ou se será necessário realizar uma cimeira extraordinária em novembro, Juncker respondeu: "Tenho motivos para pensar que o potencial de aproximação entre ambos os lados aumentou nos últimos dias, mas não se pode prever se chegaremos a um consenso já em outubro". "Se não, será em novembro", acrescentou.



Juncker afirmou igualmente que deverá ser consensualizada uma declaração política que acompanhe o tratado de saída. "Ainda não chegámos a esse ponto, mas permanece a nossa vontade de alcançar um acordo com o Governo britânico", declarou.