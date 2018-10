Unidade de retalho da Sonae vai ser colocada na Bolsa de Lisboa com uma cotação entre €1,40 e €1,65 por cada título

A unidade de retalho da Sonae (Sonae SGPS) vai ser colocada na bolsa de Lisboa com uma cotação entre 1,40 e 1,65 euros por cada título, segundo o prospecto divulgado esta quinta-feira pela sociedade multinacional.

A Sonae SGPS gere um portefólio diversificado de negócios de retalho, serviços financeiros, tecnologia, centros comerciais e telecomunicações, através da sua subsidiária Sonaecenter Serviços, S.A..

Esta quinta-feira foi anunciado o lançamento da oferta pública inicial (IPO) do seu negócio de retalho alimentar, Sonae MC, SGPS, S.A. A operação arranca já segunda-feira, mas “a data expectável de admissão à negociação e do primeiro dia de negociação incondicional das ações no Euronext Lisbon é 23 de outubro de 2018”, adianta a empresa.