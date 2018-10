Presidente da Turquia diz que país só sai da Síria depois de se fazerem eleições

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse esta quinta-feira que a Turquia não vai abandonar as zonas que controla na Síria até que os seus habitantes participem em eleições.

Erdogan fez a afirmação em Istambul, no encerramento de um fórum internacional.

A Turquia enviou militares para a Síria em agosto de 2016, para expulsar milicianos do grupo 'jihadista' Estado Islâmico de uma área fronteiriça.

Uma operação similar foi lançada no início deste ano no enclave de Afrin, no norte da Síria, para de lá expulsar os combatentes curdos, que Ancara considera terroristas.

Erdogan disse: "Quando o povo da Síria fizer as suas eleições - depois das eleições é quando deixaremos a Síria aos seus proprietários e sairemos".