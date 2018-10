FBI ainda não entrevistou primeira mulher a acusar Kavanaugh de abuso sexual. Trump ridicularizou-a

A equipa do FBI que está a investigar as acusações de conduta sexual imprópria contra Brett Kavanaugh, nomeado pelo Presidente Donald Trump para o Supremo Tribunal dos EUA, ainda não falou com a principal acusadora do juiz. A revelação foi feita esta terça-feira pelos advogados da professora Christine Blasey Ford.

Numa carta enviada ao FBI, os advogados disseram que é “inconcebível” que a agência conduza uma investigação completa sem entrevistar a sua cliente. Na semana passada, Ford acusou Kavanaugh de a ter agredido sexualmente quando eram adolescentes. O juiz negou a acusação. Ambos testemunharam sob juramento na comissão de Justiça do Senado.

A agência ainda não respondeu à oferta para entrevistar Ford nem a “uma série de emails e cartas” em que a equipa de defesa da professora identificou “testemunhas e provas que provavelmente ajudariam o FBI”, revela a carta. “Esta tarde, soubemos através de relatos dos media que o FBI não pretende entrevistar nem a doutora Ford nem o juiz Kavanaugh. Esperamos que estes relatos sejam imprecisos”, continua.

Investigação concluída antes do prazo?

Citando fontes não identificadas do Partido Republicano, o diário “The Wall Street Journal” revelou que a investigação poderia ficar concluída “logo na terça-feira ou no início de quarta-feira”, ou seja, antes do prazo final de sexta-feira. Sabe-se que o FBI já entrevistou Mark Judge – o amigo de infância de Kavanaugh, que Ford afirma que se encontrava no quarto quando foi agredida sexualmente – e Deborah Ramirez, a colega de Kavanaugh em Yale que o acusa de expor os seus órgãos genitais num jogo de bebida na faculdade.

Ainda na terça-feira, Trump reiterou o seu apoio ao juiz, dizendo acreditar que o Senado acabaria por confirmar Kavanaugh. “Toda a minha vida ouvi ‘és inocente até prova em contrário’ mas agora é-se culpado até prova em contrário”, disse a jornalistas na Casa Branca, acrescentando: “É um momento muito assustador para os jovens na América quando se pode ser culpado de algo de que não se é culpado.”

Mais tarde, num comício em Southaven, no Mississípi, o Presidente dos EUA ridicularizou o depoimento de Ford, sem, no entanto, dizer o seu nome.

“Isto aconteceu há 36 anos. Bebi uma cerveja! Bom, pensa que foi...? Não! Foi uma cerveja. Muito bem, como chegou a casa? Não me lembro. Como chegou lá? Não me lembro. Onde era o lugar? Não me lembro. Há quantos anos foi isso? Não sei. Não sei. Não sei! Não sei! Em que bairro foi? Não sei. Onde é a casa? Não sei! No andar de cima, no de baixo, onde foi? Não sei! Mas eu bebi uma cerveja. Essa é a única coisa de que me lembro. E a vida de um homem está feita em frangalhos”, imitou Trump, entre risos e palmas da plateia.

O advogado Michael R. Bromwich apelidou a performance do Presidente dos EUA de “ataque cruel, vil e sem alma” contra a sua cliente. “É de admirar que [Ford] esteja apavorada por se chegar à frente e que outras vítimas de agressão sexual também o estejam? Ela é um exemplo notável de coragem. Ele é um exemplo de cobardia”, escreveu no Twitter.