Navio de guerra chinês abordou de forma “perigosa” embarcação da Marinha dos EUA no Mar do Sul da China

Autoridades militares dos EUA disseram esta segunda-feira que um navio de guerra chinês abordou de forma “perigosa” uma embarcação da Marinha norte-americana quando esta navegava no Mar do Sul da China. Um contratorpedeiro de mísseis teleguiados aproximou-se, no domingo, de pelo menos dois postos avançados chineses na disputada área das Ilhas Spratly.

O contratorpedeiro USS Decatur navegou a 12 milhas náuticas dos recifes de Gaven e Johnson, durante uma patrulha de dez horas, segundo as autoridades americanas. Na segunda-feira, o Pentágono anunciou que um contratorpedeiro chinês se aproximou do Decatur numa “manobra perigosa e não profissional” quando o navio de guerra dos EUA navegava perto do recife de Gaven.

O porta-voz do Ministério chinês da Defesa disse, em comunicado divulgado esta terça-feira, que um navio da Marinha do país identificou o Decatur e advertiu-o para abandonar a área. O responsável sublinhou que Pequim tem soberania indiscutível sobre todas as ilhas do Mar do Sul da China e águas adjacentes, acusando os EUA de ameaçarem a segurança chinesa e minarem as relações bilaterais ao enviarem repetidamente navios de guerra para as águas em redor das ilhas e recifes naquela área.

Escalada de tensões no comércio e nas frentes militar e diplomática

Este é apenas o mais recente episódio da disputa entre os dois países em várias frentes. No domingo, os EUA anunciaram que as negociações de segurança entre o secretário norte-americano da Defesa, Jim Mattis, e o seu homólogo chinês foram canceladas devido à escalada de tensões, relacionadas com a crescente disputa comercial e as diferenças em relação ao programa nuclear da Coreia do Norte.

Na semana passada, o Presidente dos EUA, Donald Trump, acusou a China de tentar interferir nas eleições para o Congresso, marcadas para 6 de novembro. As alegações constituíram uma surpresa durante uma reunião formal do Conselho de Segurança da ONU, que Trump presidiu pela primeira vez e que deveria concentrar-se na proliferação de armas nucleares, químicas e biológicas.

Dias antes, o Departamento de Estado norte-americano anunciava que os EUA tinham imposto sanções às Forças Armadas chinesas pela compra de jatos militares russos e mísseis terra-ar, esclarecendo que tais aquisições violam as sanções impostas por Washington a Moscovo, na sequência da anexação russa da Crimeia, em 2014, e da alegada interferência do Kremlin nas eleições americanas de 2016.