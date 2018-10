Novo furacão atinge o Japão e provoca dois mortos e pelo menos 120 feridos

Duas pessoas morreram este domingo na sequência da passagem de um poderoso tufão pelo Japão. Pelo menos 120 pessoas ficaram feridas.

O tufão Trami passou pelas 20h locais perto da cidade de Osaka, com rajadas de até 216 quilómetros por hora.

A tempestade causou perturbações generalizadas, segundo avança a BBC, com muitas viagens aéreas e de comboio canceladas. Mais de 750 mil casas ficaram sem energia elétrica.

A passagem deste tufão acontece menos de um mês depois de a maior tempestade do país em 25 anos ter atingido a parte ocidental do país. O tufão Jebi provocou pelo menos 11 mortos e inundações generalizadas no início de setembro.