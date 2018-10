Bruxelas. Alteração do nome da Macedónia é “oportunidade histórica”

A Comissão Europeia saudou esta segunda-feira o resultado positivo do referendo sobre a alteração do nome da Macedónia, considerando que esta é uma "oportunidade histórica" para o futuro europeu do país.

"É uma oportunidade histórica não apenas não apenas para a reconciliação na região, mas também para fazer avançar o país de uma maneira decisiva no seu caminho europeu", declararam, em comunicado a chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Federica Mogherini, e o comissário para o Alargamento, Johannes Hahn.

Bruxelas saudou ainda "a votação pacífica e democrática".

A alteração do nome, que tem de ser ratificada pelo parlamento, porá fim a um conflito institucional com a Grécia que impedia o progresso nas negociações com Skopje de adesão à UE.

Apesar de mais de 90% dos eleitores que participaram no referendo de domingo na Macedónia terem aceitado que o país passe a ser a "República da Macedónia do Norte", o resultado não é vinculativo pois, segundo resultados ainda provisórios da comissão eleitoral, só votaram 36,8% dos eleitores.