O circo de horrores de Kavanaugh

As alegações de crimes sexuais cometidos pelo juiz Brett Kavanaugh, lançadas por três mulheres, foram insuficientes para desencadear uma investigação do FBI. Nem a acusação de violação demoveu as autoridades. Em comunicado, o Comité de Assuntos Judiciais (CAJ) do Senado explica porquê: “É o titular do poder Executivo, ou seja, a presidência que tem de acionar os mecanismos”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI