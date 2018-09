A fome esquecida do Sahel

As mulheres distraem-se com o mantra provocado pelo movimento repetido das pontas dos véus enquanto esperam que as crianças voltem à vida tal como antes lá estiveram. Ao fundo da enfermaria, encostada ao topo da cama, uma mulher responde à minha presença descendo os olhos em direção ao colo, onde se enrola um bebé a chorar sem som, apenas capaz do gesto que retesa a pele da boca e do nariz. Pego na ficha pendurada aos pés da cama daquela criança, que parece pouco mais do que recém-nascida, e lá está a verdade registada a esferográfica de cor azul. Chama-se Youssouf, foi admitido três dias antes, tem 11 meses e pesa 4,300 quilos.

Há uma crise num território equivalente a França e a Alemanha juntas, três quartos do qual desértico, onde se passam e se espelham as fragilidades da região do Sahel. Em particular desde 2012, quando os conflitos armados no Mali e no lago Chade se expandiram, desencadeando ainda maior instabilidade económica, mantendo a pobreza persistente (20% da população é extremamente pobre) aliada ao rápido crescimento da população, num ambiente de extrema vulnerabilidade às alterações climáticas.

