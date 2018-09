Republicanos concordam em atrasar a confirmação de Kavanaugh para permitir investigação do FBI

O Comité Judicial do Senado norte-americano seguiu as suas linhas políticas e confirmou Brett Kavanaugh como candidato ao lugar vago no Supremo Tribunal mas um revés no fim da audiência viria a ditar um fim diferente para o dia do juiz que se encontra envolvido em acusações de assédio sexual alegadamente cometidas durante festas de liceu, no início dos anos 1980.

Jeff Flake, senador norte-americano bastante crítico de Donald Trump e cujo voto nesta sessão esteve envolto em dúvida até à 25ª hora, acabou por conseguir que a confirmação final de Kavanaugh (em todo o Senado e não apenas pelo Comité Judicial) fosse atrasada. O Comité Judicial vai mesmo pedir à Casa Branca que dê ordens ao FBI para prosseguir com uma investigação aos alegados abusos sexuais.

O "New York Times" escreve que os senadores não conseguiram ainda falar com o diretor do FBI, Christopher Wray, mas que falaram com Rod Rosenstein sobre se a investigação poderia, ou não, ser feita em apenas uma semana - o prazo máximo aprovado pelos senadores até à votação final no Senado.