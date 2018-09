Malásia detém 93 chineses e seis malaios por esquema de fraude na China

A polícia da Malásia informou esta sexta-feira que 93 cidadãos chineses e seis malaios foram detidos sob suspeita de estarem envolvidos num esquema de fraude por telefone que burlava pessoas na China.

As detenções foram realizadas na quarta-feira durante uma operação policial num centro de atendimento telefónico numa área de escritórios de luxo em Kuala Lumpur, capital da Malásia, disse o chefe de investigação criminal, Amar Singh.

Entre os detidos conta-se um malaio de 14 anos de idade. A polícia também confiscou 169 telemóveis e 114 computadores. A polícia da Malásia está a trabalhar com as forças de segurança chinesas para determinar a quantidade exata de perdas. Em casos anteriores, a Malásia deportou os chineses suspeitos de cometerem as burlas.

Centros de atendimento semelhantes têm sido criados um pouco por toda a Malásia e a polícia conseguiu desmantelar grupos organizados no sul do estado de Johor nas últimas semanas, afirmou Amar Singh.

O investigador disse que a polícia malaia se reuniu recentemente com as suas congéneres em Singapura e Hong Kong para discutir formas de combate ao cibercrime.

Já as autoridades em Hong Kong relataram recentemente um único caso que envolveu perdas de 95 milhões de ringgit (20 milhões de euros) num esquema nigeriano sediado na Malásia.