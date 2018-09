Presidenciais no Brasil: Haddad cresce, Bolsonaro estagna

A 11 dias das eleições, o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) Fernando Haddad continua a encurtar a distância que o separa do favorito das sondagens Jair Bolsonaro, o candidato do Partido Social Liberal (PSL). O ex-prefeito de São Paulo cresceu três pontos percentuais para 22%, revelam as sondagens do Ibope reveladas na madrugada desta terça-feira e em que a margem de erro é de 2%. Haddad continua assim a beneficiar da transferência de votos de Lula da Silva, a cumprir 12 e um mês de prisão em Curitiba e que de 2017 a setembro deste ano manteve-se como o favorito presidencial para cerca 40% dos eleitores. Desde que, no dia 12, substituiu o ex-presidente como candidato presidencial do PT, Fernando Haddad cresceu 16 pontos percentuais e isolou-se no segundo lugar das preferências dos eleitores.

O candidato apoiado pela coligação “Brasil Acima de Tudo, Deus acima de Todos” não teve qualquer oscilação nesta pesquisa realizada no passado fim de semana e mantém-se nos 28%. É a primeira vez desde há mais de um mês que o candidato de extrema-direita não cresce nas sondagens. Já o mesmo não acontece com a taxa dos que nunca votarão em Bolsonaro “de jeito nenhum” cresceu quatro pontos percentuais para 46%, no espaço de uma semana, confirmando a liderança do capitão reformado neste indicador quase tão importante como a taxa de aprovação numas eleições que têm segunda volta. Haddad cresceu um ponto percentual para 30%.

Quanto ao candidato do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Ciro Gomes, mantém exactamente os mesmos 11% registados no anterior estudo do Ibope. A manter-se esta tendência de estagnação, perde força a possibilidade de Ciro Gomes se afirmar como uma terceira via à narrativa anti-PT de Bolsonaro e ao pró-Lulismo de Haddad. Um cenário adiantado por muitos analistaspolíticos nas última semanas, muito alimentada pelo baixa taxa de rejeição (18%) o permitir ser competitivo quer contra Bolsonaro, quer contra Haddad, por exemplo.

O candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Geraldo Alkmin, que tem o maior tempo de antena de todos os candidatos, ganhou um ponto percentual e fixou-se nos 8%. Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, perdeu um ponto para 5%. Com quase 16% das intenções de voto no início de agosto a ex-candidata às eleições de 2014 foi quem mais recuou na lista de presidenciáveis. Vinte e cinco por cento dos eleitores declara que nunca votará Marina Silva, enquanto Alckmin é rejeitado por 20%.

Mulheres, Chico, Caetano e Gil juntos contra Bolsonaro

O aumento em quatro pontos percentuais da rejeição no espaço de uma semana do candidato de extrema-direita coincide com mobilizações espontâneas de rejeição nas redes sociais como os hashtag #EleNão e #EleNunca, por exemplo. Aliás, a taxa de rejeição do capitão reformado aumentou ainda mais junto do eleitorado feminino. Na luta contra candidato que lidera as intenções de voto sobressai um grupo de mulheres reunidas no Facebook “contra o machismo, misoginia e preconceitos representados pelo candidato Jair Bolsonaro e os seus eleitores”. Uma acção que levou já outros movimentos de mulheres e ligados à defesa de minorias e dos direitos humanos a convocar dezenas de manifestações em todo o país para o próximo sábado.

A oposição ao capitão reformado ganhou ainda mais força esta segunda-feira com a divulgação de um manifesto em defesa da democracia. Os cantores Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil estão entre os mais de 300 intectuais, artistas e empresários que subscrevem o manifesto.

“Mais do que uma eleição política, a candidatura de Jair Bolsonaro representa uma ameaça franca ao nosso património civilizacional. É necessário rejeitar a normalização e unir forças na defesa da liberdade, da tolerância e destino coletivo entre nós”, diz o manifesto, chamado “Democracia sim”, que foi divulgado ontem nas redes sociais.

Os autores do manifestro lembram que historicamente “líderes fascistas, nazis e de vários regimes autocráticos” começaram por ser eleitos com a promessa de “resgatar a autoestima e a credibilidade da nação antes de subordiná-las aos mais variados desmandos autoritários”.

Entretanto, Jair Bolsonaro, deu esta segunda-feira à noite a sua primeira entrevista mais demorada desde que foi hospitalizado na sequência de um atentado há quase três semanas numa arruada no Estado de Minas Gerais. Na entrevista à Rádio Pan, o candidato de extrema-direita negou fazer discurso de ódio e disse acreditar ter sofrido um crime político. Acredita que o autor não agiu sózinho, mas não quis apontar autores morais. “Sou vítima daquilo que eu combato. Prefiro a cadeia cheia de vagabundo que cemitério cheio de inocente”, disse. “Nunca preguei o ódio. Dizem que eu prego o ódio a gays, mulheres... Me aponte um ódio meu agredindo quem quer que seja”, acrescentou o capitão reformado