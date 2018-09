Pedidos de asilo aumentam na União Europeia com Venezuela no 3.º lugar

O número de novos pedidos de asilo aumentou 4% na União Europeia (UE) no segundo trimestre do ano, face aos primeiros três meses, mas recuou 12% na comparação homóloga, com a Venezuela em terceiro lugar, segundo o Eurostat.

Entre abril e junho, foram apresentados 136.700 novos pedidos de asilo no conjunto dos 28 Estados-membros.

A Síria (13%), o Afeganistão (7%), o Iraque e a Venezuela (6% cada) e a Nigéria (4%) foram, entre abril e junho, os principais países de origem dos requerentes de asilo.

O número de pedidos apresentados por venezuelanos subiu 101% face ao segundo trimestre de 2017 e de 84% na variação em cadeia.

Em Portugal, segundo o gabinete de estatísticas da UE, houve um recuo, para os 215 pedidos, de 13% na comparação com o primeiro trimestre e de 18% na comparação homóloga.

Angola foi o principal país de origem dos pedidos (60 - 28% do total nacional), seguindo-se a Ucrânia (25 – 15%), a República Democrática do Congo (15 – 7%), Venezuela e Colômbia (10 cada – 5% do total).

A Alemanha foi, no segundo trimestre, o país que maior número de novos pedidos de asilo recebeu (33.700, 25% do total da UE), seguindo-se a França (26.100 – 19%), a Grécia (16.300 – 12%) e a Espanha (16.200 – 12%).