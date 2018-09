Cidadãos europeus não terão qualquer direito de preferência se quiserem emigrar para o Reino Unido depois do Brexit

Os cidadãos provenientes de países europeus que desejem emigrar para o Reino Unido vão estar sujeitos às mesmas regras de aceitação de mão-de-obra externa que hoje existem para os países fora do bloco europeu. O corpo de ministros de Theresa May, primeira-ministra britânica, aprovou esta terça-feira, por unanimidade, um sistema de imigração assente nas competências profissionais e/ou académicas dos potenciais imigrantes, escreve a BBC.

O acordo baseia-se numa recomendação do Comité Independente para Imigração, que também é apoiado pelo partido trabalhista, o maior partido da oposição no Reino Unido. Mas alguns representantes da indústria e do comércio temem que uma limitação à entrada de imigrantes não-especializados venha a afetar a economia já que em certos setores, como na restauração ou na agricultura, a mão-de-obra europeia é essencial.

Só que Theresa May tem sempre tentado descansar as alas mais conservadoras do seu partido - e do eleitorado - com a promessa de que a imigração “sem freio” que chega da Europa seria reduzida. Como escreve a editora de política da BBC, Laura Kuenssberg “acabar com a liberdade de movimento no formato em que ela hoje existe tornou-se um ponto não negociável para Theresa May”.

Mesmo dadas as garantias de May e o voto por unanimidade dos seus ministros, fontes próximas das negociações na área da imigração disseram à BBC que “ainda não está tudo decidido” e que “uma versão leve” das regras impostas aos cidadãos dos outros países faria parte do acordo final.

Já Hilary Benn, deputado dos trabalhistas e diretor do Comité Permanente para o Brexit na Câmara dos Representantes, discorda da abordagem de May. “Teria sido mais sensível dar algum tipo de preferência aos cidadãos europeus já que queremos manter uma posição o mais próxima possível dos parceiros europeus”, disse à margem do congresso dos trabalhistas que se realizou em Liverpool no início da semana.