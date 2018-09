Rússia vai fornecer sistema de mísseis antiaéreos à Síria

Uma semana depois de um avião russo ter sido abatido acidentalmente pelas forças do Exército sírio, a Rússia anunciou que irá fazer chegar à Síria, dentro de duas semanas, um sistema com mísseis antiaéreos S-300, para permitir que o Governo do país possa defender-se de ataques aéreos como aquele que recentemente foi lançado por Israel.

Os mísseis serão capazes de intercetar ataques aéreos a uma distância superior a 250 quilómetros e “atacar vários objetivos em simultâneo”, conforme explicou em comunicado o ministro da Defesa russo. Sergei Shoigu afirmou que a entrega do sistema tinha sido suspendida em 2013, a pedido de Israel, “mas que a situação agora mudou” e isso “não é culpa da Rússia”. Também disse esperar que a chegada dos mísseis à Síria “arrefeça a cabeça quente” de todos os que pretendem fazer “ações que vão pôr em perigo” os militares russos. “Caso contrário, seremos forçados a reagir de acordo com a situação”, acrescentou.

O ministro russo referia-se, entre outros acontecimentos, ao ataque aéreo de Israel contra instalações sírias na província de Latakia que resultou na queda de um avião militar russo com 15 pessoas a bordo, a 17 de setembro.

O Governo russo culpou Israel pelo sucedido e o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, acusou os pilotos israelitas de “falta de profissionalismo” e “negligência criminosa”. Também os acusou de terem usado o aparelho russo como um escudo contra a defesa antiaérea síria. Já oficiais israelitas defenderam-se dizendo que o avião russo caiu devido aos “ataques indiscriminados” das forças de defesa aérea sírias.

Citado pela “Al-Jazeera”, Elias Farhat, analista militar e antigo general do Exército libanês, disse que há vários anos que o Exército sírio está treinado para usar os mísseis fornecidos e que estes são, de facto, “muito eficazes”. “Israel sabe disso. O fornecimento destes mísseis irá mudar a situação de forma dramática. Os aviões israelitas vão deixar de poder circular de todo no espaço aéreo sírio”, acrescentou.