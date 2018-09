Presidente das Maldivas reconhece derrota em eleições que eram teste para a democracia

O Presidente das Maldivas, Abdulla Yameen, reconheceu esta segunda-feira a derrota na sequência da surpreendente vitória da oposição numas eleições que foram consideradas um teste para a democracia. A informação foi avançada pela Al Jazeera, que cita Yameen num discurso televisivo: “Os cidadãos das Maldivas deram a sua opinião e eu aceito esse resultado”.

Pouco antes da alocução, Yameen encontrou-se com o Presidente eleito Ibrahim Mohamed Solih no gabinete presidencial na capital do país, Malé. “Dei-lhe os parabéns”, disse. O ainda Presidente, que concorreu à reeleição com as bandeiras da defesa da fé islâmica e do impulso económico, esclareceu que permaneceria na Presidência até ao final do seu mandato, a 17 de novembro.

As declarações foram feitas horas depois de a comissão eleitoral ter confirmado a vitória de Solih, um deputado de longa data e que representa uma coligação de quatros partidos, cujos líderes se encontram na prisão ou no exílio. Segundo os dados oficiais, Solih ganhou com 58% dos votos, Yameen não foi além dos 42% e a taxa de participação foi superior a 89%.

Yameen afirmou ter “servido o povo maldiviano com sinceridade” e para garantir a prosperidade económica do país. “O resultado desse serviço é claro e eu agradeço aos milhares que aceitaram isso e votaram em mim”, acrescentou.

As eleições de domingo ocorreram num cenário de incerteza e medo de manipulação, tendo sido observadas de perto pela Índia, EUA, China, Arábia Saudita e União Europeia. Mesmo antes de os resultados oficiais terem sido anunciados, as autoridades indianas e norte-americanas congratularam o povo das Maldivas.