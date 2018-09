Corbyn ameaça chumbar plano para o Brexit e dispõe-se a segundo referendo

Jeremy Corbyn ameaça estragar os planos de Theresa May, mesmo que ela consiga chegar a um acordo com a União Europeia para o Brexit. Com o número de semanas para fechar a negociação a encurtarem-se rapidamente, os objetivos da primeira-ministra do Reino Unido estão numa corrida contra o tempo. E, agora, talvez contra Corbyn.



Numa entrevista ao The Guardian, o líder dos trabalhistas afirmou estar disponível a votar contra o plano de May, “de modo a mandar o governo – se ainda estiver em funções – de volta para a mesa das negociações.” Jeremy Corbyn justifica que assim fará se o acordo final com entre o Reino Unido e a União Europeia, que ainda não está fechado, não proteger “empregos e indústrias” do Reino Unido, incluindo os direitos dos trabalhadores e questão ambientais.



Depois de ter chegado a um plano em Chequers, plano que propõe manter o Reino Unido no mercado único e que é considerado muito difícil por tentar equilibrar as diferentes pressões políticas internas e externas, o governo de Theresa May está a tentar convencer a UE a aceitar esse plano como sendo um caminho viável entre tantas posições oponentes. O Reino Unido parece sentir-se mais ameaçado pela falta de um acordo do que a UE, coisa que as forças diplomáticas britânicas têm tentado contrariar nas suas movimentações políticas externas. É neste cenário que as ameaças de Corbyn complicam ainda mais as negociações: mais dificilmente a UE aceitará um acordo se ele não tiver a expectativa de aprovação posterior em Londres.



Espera-se que, em novembro, o parlamento britânico vote o acordo que Theresa May conseguir fechar com a União Europeia. Estando já os conservadores contra o plano, se o “Labour” de Corbyn votar contra ele então a sua aprovação na Casa dos Comuns pode ficar posto em causa.



A par desta incerteza, está também a ser alimentado um cenário para um segundo referendo, de que o governo de Theresa May não quer nem ouvir falar. Mas Corbyn veio ontem reafirmar que está pessoalmente disponível para que assim seja, desafiando o seu partido a tomar posição sobre esse novo referendo.