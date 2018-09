Atriz porno Stormy Daniels fala com desprezo dos advogados de Trump

Stormy Daniels, a atriz e empresária porno que contou ter tido sexo com Donald Trump em 2006, pouco depois de a mulher de o atual presidente norte-americano ter dado à luz o filho de ambos, continua a ser fonte de revelações sobre o presidente e os seus associados próximos.



Nos últimos dias saíram na imprensa extratos de um livro seu que está prestes a ser publicado, e que revelam alegados pormenores sobre a performance sexual de Trump e até a sua anatomia. Agora soube-se que o livro contém opiniões pouco lisonjeiras sobre o ex e o atual advogados do presidente.



A respeito de Michael Cohen, que durante anos funcionou como 'fixer' de Trump em situações embaraçosas - por exemplo, canalizando pagamentos para mulheres com quem Trump tinha dormido, a fim de as calar - Daniels diz com desprezo que ele era visto como "uma grande mente jurídica, um consigliere que consertava tudo". Dado que Cohen chegou recentemente a um acordo com o procurador especial Robert Mueller para contar o que sabe sobre as relações da campanha presidencial de Trump com a Rússia, e que Trump já disse publicamente que ele não é um advogado de confiança, a referência de Daniels é irónica.



A atriz alude também ao embaraço do advogado quando se ficou a saber que Sean Hannity, o apresentador da Fox News, tinha sido cliente de Cohen, sem jamais ter referido esse facto quando o entrevistava no seu programa. O nome de Hannity surgiu em abril, por ordem direta da juiza num processo em que Cohen está envolvido. Foi ela que impôs aos advogados deste último a revelação do nome de um seu "cliente-mistério" de Cohen que teria muito empenho em permanecer anónimo. Daniels chama "idiota" ("moron") ao ex-advogado de Trump, o qual lhe pagou 130 mil dólares pelo seu silêncio pouco antes das eleições presidenciais de 2016, um acordo que a atriz tentou este ano invalidar nos tribunais.



Quanto ao atual advogado de Trump, o ex-mayor de Nova Iorque Rudy Giuliani, Daniels não é mais suave. Há meses, Giuliani fez declarações bastante criticadas, nas quais contrastou Daniels com mulheres que, segundo ele, têm carreiras respeitáveis, sugerindo que a atriz não possuía credibilidade nem merecia respeito.



Daniels lembra que a história da vida privada do próprio Giuliani está longe de ser convencional, e nota que quando ele se candidatou a 'mayor' de Nova Iorque um relatório interno da sua campanha considerava um factor 'weirdness' (esquisitice, anormalidade) como sendo uma vulnerabilidade pessoal sua.



"Full Disclosure", o livro de Stormy Daniels - cujo nome real é Stephanie Clifford - será oficialmente publicado a 2 de outubro.