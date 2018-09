Cinco países pedem ao TPI investigação a violações dos direitos humanos na Venezuela

Cinco países da América Latina vão pedir ao Tribunal Penal Internacional que sejam investigadas denúncias de crimes "que lesam a humanidade" e alegadas "violações sistemáticas de Direitos Humanos" na Venezuela.

A decisão do Peru, Argentina, Chile, Colômbia e Paraguai foi anunciada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros peruano, Néstor Popolizio e, a concretizar-se, será a primeira vez que há uma denúncia conjunta contra um Governo da América Latina. Segundo Néstor Popolizio o pedido será feito na próxima terça-feira, através de uma carta na qual responsabilizam o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por "violações dos Direitos Humanos, de maneira sistemática, especificamente por crimes que lesam a humanidade".

O pedido será acompanhado dos relatórios que um grupo de peritos entregam na Organização de Estados Americanos (OEA) e de um relatório elaborado pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. "Isto abre, automaticamente, uma possibilidade para que a procuradora e o Tribunal Penal Internacional, tenham um procedimento mais acelerado", frisou Néstor Popolizio.

Êxodo da população resolve-se "tirando a tirania", afirma ex-procuradora-geral

A ex-procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega Díaz, agradeceu nesta sexta-feira à comunidade internacional por ajudar os seus conterrâneos que abandonam o país, considerando que a resolução do problema passa por afastar o Presidente do país. Segundo Luísa Ortega Díaz, o êxodo de venezuelanos transformou-se "num problema do planeta".

"Já não é um problema da Colômbia, é do planeta, nem sequer da região (...). A solução não passa apenas por ajudar os venezuelanos, há que resolver o problema estrutural, ou seja, desde a Venezuela. Há que resolver tirando a tirania que está atualmente na Venezuela", disse, numa alusão ao Presidente, Nicolás Maduro.

Luísa Orega Díaz falava aos jornalistas ao finalizar um encontro, na cidade de Bogotá, Colômbia, com o "defensor do povo", uma espécie de promotor de justiça, Carlos Alfonso Negret, a quem também agradeceu a ajuda do governo colombiano aos migrantes venezuelanos. A ex-procuradora-geral responsabiliza o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pela situação no país, onde considerou não haver garantias de direitos humanos.

"Na Venezuela o que há é a garantia da morte, qualquer doente, na Venezuela, está condenado à morte", declarou, vincando que a comunidade internacional tem sido muito recetiva com as denúncias e provas que ela própria tem apresentado. Por outro lado, a ex-procuradora-geral explicou, citando dados da Organização Internacional para as Migrações, que quase quatro milhões de venezuelanos fugiram do país, numa tentativa de escapar à crise.

Dados das Nações Unidas dão conta de que 2,3 milhões de venezuelanos estão atualmente radicados no estrangeiro, dos quais aproximadamente um milhão escolheu a Colômbia para viver. Além disso, 35.000 venezuelanos atravessam diariamente a fronteira com a Colômbia para comprar neste país alimentos e medicamentos, entre outros produtos.

Luísa Ortega Díaz foi destituída em 5 de agosto de 2017, depois de acusar o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de estar ao serviço de Nicolás Maduro e de levar a cabo "uma rutura do fio constitucional". Nas sentenças, o STJ acusava a Assembleia Nacional (na qual a oposição detém a maioria) de desacato e assumia as funções do parlamento. Luísa Ortega Díaz foi destituída pela Assembleia Constituinte, composta unicamente por simpatizantes do regime de Nicolás Maduro.