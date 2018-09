Sotheby's anuncia três leilões em dezembro com peças de Barbara e Frank Sinatra

A leiloeira Sotheby's anunciou esta quinta-feira que em dezembro vai realizar três leilões em Nova Iorque com peças de arte, joias e lembranças do casamento entre os cantores Barbara e Frank Sinatra.

O leilão principal, que será realizado a 6 de dezembro, inclui um retrato a óleo de Frank Sinatra, de Norman Rockwell, os guiões finais revistos d​e"From Here to Eternity" (1953) e "Ocean's 11" (1960), bem como pinturas de Childe Hassam e Pablo Picasso.

A coleção de objetos "oferece uma rara janela para a vida pessoal do famoso casal, através de centenas de trabalhos que Barbara e Frank reuniram e com os quais viveram durante o casamento de 22 anos", disse a Sotheby's em comunicado.

Trata-se de peças de arte, decoração e móveis colecionados pelo casal e que se encontravam nas suas residências em Palm Springs, Los Angeles e Malibu, mas também memórias que Bárbara herdou depois de se tornar viúva.

Há memórias políticas, incluindo livros assinados, prémios e fotografias relacionadas com vários presidentes dos EUA, de Harry Truman a Bill Clinton, bem como retratos de Sinatra com outros membros do chamado "Rat Pack", designação dada a um grupo de artistas populares muito ativo entre meados das décadas de 1950 e de 1960.

Algumas das joias da coleção pessoal de Barbara Sinatra, que morreu há pouco mais de um ano, serão leiloadas a 4 de dezembro e incluem um anel de diamante com 20,50 quilates de esmeralda avaliado até 1,5 milhão de dólares.

Os três leilões, entre os quais um 'online', vão alocar parte dos lucros ao Centro Infantil Barbara Sinatra, uma organização sem fins lucrativos fundada pelo casal para ajudar vítimas de abuso infantil físico, sexual e emocional.