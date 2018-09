Japão. Shinzo Abe volta a ganhar liderança do partido e pode tornar-se o PM há mais tempo em funções

Shinzo Abe está a caminho de se tornar o primeiro-ministro há mais tempo em funções no Japão. Se continuar no cargo em novembro do próximo ano, ultrapassará Taro Katsura, que liderou o país durante quase três mil dias, distribuídos por três mandatos, no início dos anos 1900.

A extensão do mandato de Abe por mais três anos foi assegurada depois de esta quinta-feira ter sido confortavelmente reeleito presidente do partido no poder, o Partido Liberal Democrata. O chefe do Executivo conseguiu 553 votos num total de 807, o que lhe dá margem para se lançar no seu objetivo de rever a Constituição pacifista do país.

Abe, que não perde uma eleição desde que se tornou primeiro-ministro pela segunda vez, em dezembro de 2012, derrotou o seu mais direto rival, Shigeru Ishiba, antigo ministro da Defesa. O ex-governante manifestou preocupação com a falta de tempo que o país teria para debater reformas constitucionais.

Na véspera da votação, Abe afirmou-se determinado a “construir um novo país”, prometendo “assumir a liderança na entrega de um Japão orgulhoso e esperançoso às gerações mais jovens”. O primeiro-ministro acabou por abandonar os planos para uma revisão abrangente da cláusula de renúncia à guerra, prevista na Constituição.

PM quer mexer na Constituição, podendo alterar-lhe o estatuto pacifista

Abe diz agora que pretende apenas confirmar a legalidade das forças de autodefesa, que não são reconhecidas pelo documento atual. O artigo 9.º da Constituição, da autoria das forças de ocupação dos EUA no final da Segunda Guerra Mundial, renuncia à guerra e proíbe o uso da força para resolver disputas internacionais.

No entanto, o chefe do Governo já tentou redefinir o papel dos militares com a aprovação de uma lei que permite a participação na autodefesa coletiva, o que significa que as tropas do país poderão vir em auxílio de um aliado sob ataque mesmo que o Japão não esteja ameaçado.

A mudança constitucional requer uma maioria de dois terços em ambas as câmaras do Parlamento e uma maioria simples num referendo nacional. A vontade de Abe não colhe sobretudo entre os eleitores mais velhos que se ligaram emocionalmente ao estatuto pacifista do país no pós-guerra.

Segundo uma sondagem da estação pública NHK, divulgada no início do ano, 31% concordavam com a proposta do primeiro ministro, 23% opunham-se a ela e 40% ainda estavam indecisos.