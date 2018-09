Brexit. Planos de Theresa May não vão funcionar, alerta Tusk

“Não vão funcionar”. Donald Tusk considerou esta quinta-feira que os planos de theresa may para a cooperação económica entre o Reino Unido e a União Europeia não são a melhor opção. À saída da cimeira informal, em Salzburgo, na Áustria, o presidente do Conselho Europeu defendeu que as ideias em cima da mesa são arriscadas.

“Apesar de haver elementos positivos na proposta ‘Chequers’ [apresentada pelo Governo britânico], o quadro sugerido para a cooperação económica não vai funcionar”, disse Tusk aos jornalistas. “O momento da verdade será o Conselho Europeu de outubro”, acrescentou. Espera que no próximo mês as duas partes cheguem a acordo e que seja revelado as condições definidas.

Por seu lado, Theresa May, refere a BBC, considerou que as propostas apresentadas pelo Reino Unido são a única forma “séria e credível” de evitar os problemas nas questões alfandegárias. “Há preocupações e quero saber quais são essas preocupações”, disse a primeira-ministra britânica.

“Há muito trabalho a fazer”, admitiu May, que disse ainda que há um plano B a ser preparado na eventualidade de não haver um acordo.

A saída do reino Unido da União Europeia está marcada para 29 de março de 2019.