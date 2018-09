Suspeito da autoria de tiroteio em Madison nos EUA é a única vítima mortal

Não há outros suspeitos do ataque, que ocorreu na manhã de quarta-feira na empresa de programação informática WTS Paradigm

O suspeito da autoria de um tiroteio ocorrido nesta quarta-feira num edifício comercial nos arredores de Madison, no estado do Wisconsin, nos EUA, é a única vítima mortal do incidente, que causou também três feridos, informou a polícia local.

O suspeito foi abatido pela polícia, avançou o chefe da polícia de Middleton, Chuck Foulke. Este adiantou que não há outros suspeitos do ataque, que ocorreu na manhã de quarta-feira na empresa de programação informática WTS Paradigm.

O chefe da polícia não deu pormenores sobre o suspeito ou o incidente, dizendo que os agentes ainda estavam a recolher testemunhos.