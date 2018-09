Há limites para tudo. Triatleta comeu oito quilos de sushi e foi proibido de regressar ao restaurante

Por €15.90 qualquer pessoa que entre pela porta do Running Sushi, um restaurante de comida tradicional japonesa em Landshut, na região alemã da Baviera, pode comer o que quiser. E foi a isso que Jaroslav Bobrowski se propôs. O triatleta de 30 anos visitou o local e foi além daquilo que o dono do restaurante alguma vez pensou que uma pessoa seria capaz de consumir. Comeu quase 100 peças. E se o número ainda não é suficientemente impressionante, transformemos em quilos: são cerca de oito. Resultado? Foi convidado a não voltar.

Bobrowski, que trabalha como engenheiro informático, participa nas provas do ironman, que implicam quase quatro quilómetros de natação, mais 180 de ciclismo e 42 de corrida, e pratica uma dieta especial que consiste em ficar 20 horas sem ingerir alimentos. Após este jejum, quando se senta à mesa é com o objetivo de comer até ficar totalmente cheio.

A visita de Jaroslav Bobrowski ao restaurante aconteceu no início deste mês à hora do jantar. Não pediu bebida e limitou-se a comer. “Fez uma refeição equivalente a cinco pessoas. Não é normal”, contou o dono do restaurante ao jornal regional “Passauer Neue Presse”.

No final, Bobrowski pagou a conta: €15.90, tal como está definido no menu do buffet, que inclui tudo aquilo que se consiga comer, o conceito que na gíria anglo-saxónica é designado por "all you can eat". O triatleta quis deixar uma gorjeta, mas o funcionário não aceitou. Em vez disso, disse-lhe subtilmente que estava proibido de voltar ao restaurante. “Estou banido porque como demais”, comentou Jaroslav Bobrowski.

Esta não era primeira vez que o triatleta visitava o restaurante. E sempre que ali se deslocava comia generosamente. Jaroslav Bobrowski mede 1,72 metros, pesa 79 quilos e tem “menos de 10% de massa gorda”.