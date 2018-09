Síria. Avião militar russo com 14 pessoas a bordo desaparece dos radares

O Ministério russo da Defesa disse esta terça-feira que um avião militar seu, com 14 pessoas a bordo, desapareceu dos radares sobre a Síria numa altura em que forças israelitas e francesas operavam ataques aéreos contra alvos no país. Um oficial norte-americano, citado pela agência Reuters, afirmou que o turbopropulsor II-20, usado para reconhecimento eletrónico, terá sido inadvertidamente derrubado por artilharia antiaérea do próprio Governo sírio, aliado de Moscovo.

Segundo informação estatal de Damasco, quando o avião desapareceu, a cidade costeira síria Lataquia estava a ser atacada por “mísseis inimigos”, tendo como resposta baterias de defesa antimísseis.

A aeronave regressava à base aérea russa de Hmeymim, na província de Lataquia, quando, por volta das 23:00 de Moscovo, desapareceu do radar, precisou o Ministério russo da tutela. O avião sobrevoava o Mar Mediterrâneo, a cerca de 35 quilómetros da costa da Síria, acrescentou a agência de notícias russa TASS, em comunicado.

Destino das 14 pessoas a bordo é ainda desconhecido

“O rasto do II-20 nos radares de controlo aéreo desapareceu durante um ataque de quatro jatos israelitas F-16 a instalações sírias. Ao mesmo tempo, os sistemas de radar detetaram lançamentos de mísseis a partir da fragata francesa Auvergne, localizada naquela região”, lê-se no comunicado.

Desconhece-se o destino das 14 pessoas que seguiam a bordo do avião desaparecido. De acordo com o ministério russo da Defesa, uma operação de resgate foi organizada a partir da base de Hmeymim.

A operação militar da Rússia na Síria, que começou no final de 2015, virou o conflito a favor do Presidente Bashar al-Assad na sua luta contra os rebeldes. Há vários atores regionais envolvidos na guerra civil no país que já dura há mais de sete anos e provocou mais de 360 mil mortos.

Putin e Erdogan acordam criação de “zona desmilitarizada” em Idlib

Na segunda-feira, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, concordaram com a instauração de uma “zona desmilitarizada” na província síria de Idlib, que será patrulhada pelas polícias militares turca e russa. A zona desmilitarizada, que deve ser criada antes de 15 de outubro, vai separar as posições das forças governamentais e das milícias da oposição e terá uma extensão entre 15 a 20 quilómetros.

O acordo foi anunciado por Putin em declarações no final do encontro e quando os dois Presidentes surgiram juntos após uma reunião de mais de quatro horas na estância balnear russa de Sochi, no Mar Negro.

Idlib é o último bastião dos rebeldes sírios e estavam a aumentar as preocupações sobre os efeitos catastróficos para a população civil de um eventual ataque pelas forças governamentais. A Turquia opôs-se a este assalto.