Descoberto camião com mais de 150 cadáveres no México

Um camião com 157 cadáveres no interior foi abandonado pelo menos em duas ocasiões no México, nos municípios de Tlaquepaque y Tlajomulco. O veículo refrigerado foi a solução encontrada para manter os corpos, dado a morgue estatal não ter espaço para os receber, avança o jornal “Clarin”.

Deixado numa quinta durante vários dias, sem licença para o efeito, o mau cheiro alertou os moradores de Tlajomulco, que manifestaram a sua preocupação pelo que alegam ser um caso de saúde pública. O camião ficou à guarda das autoridades de Jalisco, tendo a Comissão Estatal de Direitos Humanos aberto uma investigação.

Segundo o Instituto de Ciências Forenses de Jalisco, os cadáveres não estão identificados, sabendo-se apenas que são de vítimas de atos de violência, ligados ao crime organizado.