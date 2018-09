Brexit. Barnier reitera que “mês de outubro é o momento da verdade”

O negociador-chefe da União Europeia para o 'Brexit', Michel Barnier, reiterou nesta terça-feira que "o mês de outubro é o momento da verdade" para determinar se é possível um acordo com o Reino Unido para a saída do bloco europeu.

"O Conselho Europeu de outubro será o momento da verdade. Veremos se um acordo está ao nosso alcance. Espero que sim, e é nesse sentido que estamos a trabalhar", declarou, na conferência de imprensa no final da sessão de trabalho do Conselho de Assuntos Gerais da UE dedicada ao "artigo 50", em Bruxelas, quando questionado sobre a possibilidade de uma cimeira extraordinária em novembro.

Na carta-convite hoje dirigida aos chefes de Estado e de Governo para a cimeira informal da próxima quinta-feira em Salzburgo, Áustria, que tem também na agenda uma discussão sobre as negociações sobre o 'Brexit', o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, apontou que "infelizmente, um cenário de não acordo ainda é bem possível" e admitiu a necessidade de uma cimeira extraordinária em novembro para fechar um compromisso.

Barnier, no entanto, reiterou hoje que o momento-chave terá lugar no Conselho Europeu agendado para 18 de outubro. "Para mim, para nós, para a nossa equipa, e penso que também para o presidente do Conselho Europeu, outubro é o momento-chave, o momento da verdade. Por isso, é preciso que antes desse Conselho várias questões, particularmente a questão irlandesa, conheçam progressos e, espero, fiquem resolvidas. O mês de outubro é o momento da verdade", reforçou.