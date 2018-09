Talibãs matam pelo menos 27 polícias no Afeganistão

Pelo menos 27 membros das forças de segurança do Afeganistão morreram desde a noite de domingo em ataques dos talibãs na província afegã de Farah, disse hoje um oficial afegão.

Fared Bakhtaw, líder do conselho provincial em Farah, disse esta segunda-feira que vários ataques ocorreram em diferentes partes daquela província, incluindo em postos de controlo em redor da capital provincial.

O mesmo responsável adiantou que um grupo de talibãs atacou postos de controlo no distrito de Push Rod, onde 10 polícias morreram.

Um outro ataque aconteceu em Bala Buluk e sete pessoas foram mortas e três outras foram raptadas pelos insurgentes.

Separadamente, ainda em Bala Buluk, seis polícias foram levados pelos talibã depois de uma intensa batalha.

Oficiais afegãos disseram que a nordeste da província de Badghis, cinco oficiais foram mortos, incluindo Abdul Hakim, o comandante da unidade local, num ataque que aconteceu perto da capital provincial, Qala-i-Now.

Jamshid Shahabi, porta-voz do govenro de Badghis, adiantou que cerca de 22 talibãs foram mortos e 16 foram feridos no decurso do ataque.

No norte da província de Baghlan, os ataques de talibã contra bases militares e da polícia, causaram a morte de três militares e de dois oficiais da polícia.

O General Ekramuddin Serih, chefe da polícia provincial, referiu que outros membros das forças de segurança foram feridos num ataque no distrito de Baghlani Markazi.

O chefe da polícia acrescentou que a ordem foi restabelecida e as bases estão sob controlo das forças afegãs. Segundo o responsável, 20 talibãs foram mortos.