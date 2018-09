Polícia alemã investiga dois ataques contra migrantes ocorridos este fim de semana

A polícia alemã está a investigar dois ataques contra migrantes que este fim de semana resultaram em vários feridos. Dois adolescentes afegãos foram agredidos por dois homens no sábado à tarde em Hasselfelde, enquanto na sexta-feira à noite cinco alemães bêbados atacaram três somalis a caminho de casa em Halberstadt.

No incidente de sábado, quatro adolescentes afegãos encontravam-se próximo de um campo desportivo quando foram insultados por dois homens não identificados, com idades compreendidas entre os 25 e os 30 anos. A altercação tornou-se violenta e resultou em dois jovens de 17 anos com ferimentos ligeiros. Segundo a polícia, uma mulher que tentou intervir foi empurrada contra um carro pelos atacantes mas, de resto, escapou ilesa do ataque.

Na sexta-feira, três migrantes acabaram feridos fisicamente depois de terem sido insultados. Um homem de 22 anos do grupo de cinco suspeitos do ataque, com idades entre os 22 e os 40 anos, também sofreu ferimentos ligeiros, confirmaram as autoridades.

Em ambos os casos, a polícia diz estar a investigar acusações de incitamento e agressão. No entanto, ainda não foi feita qualquer detenção.