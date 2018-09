Adeus, sagrada família

Há uma semana, José Eduardo dos Santos abandonava a vida política ativa, mesmo depois de ter feito mea culpa pelos erros de governação, já ninguém dava voltas à cabeça para perceber o alcance da acusação tão demolidora que o novo líder do MPLA desferiu para pôr definitivamente em causa a cumplicidade deste com a corrupção.

“Nessa cruzada de luta, o MPLA deve tomar a dianteira, ocupar a primeira trincheira, assumir o papel de vanguarda, mesmo que os primeiros a tombar sejam militantes ou altos dirigentes do partido que tenham cometido algum delito ou que, pelo seu comportamento social, estejam a sujar o seu bom nome”, disse, debaixo de uma estrondosa ovação, João Lourenço. E rematou: “No caso destes últimos serem dirigentes do MPLA, não permitiremos que comportamentos condenáveis desta minoria gananciosa manchem o bom nome do partido.”

O recado estava dado e tinha destinatários bem identificados — José Eduardo dos Santos, alguns dos seus filhos e alguns governantes e deputados a contas com a Justiça por estarem envolvidos em alegados casos de corrupção. Naquele momento, nunca como antes, ganharia atualidade o poema de Drummond de Andrade: “E agora, José?/ A festa acabou,/ a luz apagou,/ o povo sumiu,/ a noite esfriou”.