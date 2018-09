Furacão Florence. Veja os vídeos que estão a ser partilhados (incluindo aqueles que ameaçam tornar-se virais)

Vídeos partilhados na rede social Twitter dão conta da violência do vento e da chuva que está a marcar a chegada do furacão Florence à costa atlântica dos Estados Unidos. O primeiro balanço dá conta de quatro mortos, entre os quais uma criança.

O furacão está a provocar fortes inundações e há pessoas que ficaram encurraladas no interior de veículos e de casas.

A chegada do Florence também é um pretexto para tentar criar um vídeo viral. Neste caso, presume-se que tem boas possibilidades de alcançar o sucesso desejado.

Outro ângulo do destemido habitante que desafia os elementos em busca de fama.

Um cão consegue manter as patas bem firmes na terra enquanto o vento sopra com intensidade.

O vento não está para graças em Virginia Beach, de acordo com uma repórter da CBS.

Uma árvore com um porte razoável foi derrubada pela ventania, mas o acidente poupou a casa que se encontrava próxima.

A NASA divulgou imagens do aspeto ameaçador do Florence visto do espaço.

O momento em que o letreiro de um hotel é destruido.

Dois golfinhos aproveitaram a subida das águas para passearem em lugares pouco habituais.

Um repórter enfrenta os ossos do ofício.

Mais imagens do Florence observado das alturas, a partir da Estação Espacial Internacional.

A estrutura de uma estação de serviço cede sob a força do vento.