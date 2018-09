Várias explosões de gás em casas no estado do Massachusetts

Autoridades locais responderam a mais de 20 alertas. “É demasiado cedo para especular sobre as causas”, diz a polícia

Mais de uma dezena de explosões aconteceram em diferentes casas nas cidades de Lawrence, Andover e Andover Norte, confirmou esta quinta-feira a polícia do estado norte-americano do Massachusetts.

O incidente começou aproximadamente às 17h00 locais (22h00 em Portugal), quando vários imóveis daquelas localidades sofreram distintas explosões de gás, cuja origem ainda é desconhecida. Segundo a polícia do estado de Massachusetts, ocorreram pelo menos 23 incêndios e explosões em diferentes locais, enquanto meios de comunicação locais relatam que houve mais explosões em zonas próximas.

No entanto, as autoridades foram chamadas a responder a pelo menos 39 pedidos de ajuda. É possível que o número de casos aumente nas próximas horas.

As causas ainda não são conhecidas, mas, por precaução, as escolas e lares de idosos da três cidades foram evacuados. A polícia pediu ainda que todas as famílias com instalação de gás da Columbia Gas saiam “das suas casas imediatamente”. Nos locais onde cheira a gás as pessoas estão a ser retiradas e há “militares nas ruas para prestarem assitência e ajudarem no controlo do trânsito”.

“As linhas da companhia de gás estão neste momento a ser despressurizadas” e ainda “vai demorar algum tempo” até que a operação esteja concluída.

No twitter, a polícia de Methuen, a poucos quilómetros das cidades onde aconteceram os incidentes, confirmou que foi chamada a intervir.

Na origem dos incêndios podem estar possíveis problemas com o sistema de gás natural. “Há múltiplos incêndios nas caves em Andover. É algum tipo de problema de gás”, disse o tenente Edward Guy, porta-voz do departamento da polícia de Andover. “Instamos todos os residentes que sentem o cheiro a gás para que saiam de casa e contactem o 911 [número de emergência]. Temos unidades nas ruas”, acrescentou.