Florence está a chegar. Mais de um milhão de pessoas obrigadas a deixarem as suas casas

“Grande e extremamente perigoso”. É desta forma que o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos da América descreve o furacão Florence, que está para chegar à costa atlântica do país. Esta quarta-feira, o furacão perdeu intensidade, mas o alerta mantém-se: mais de um milhão de pessoas dos estados da Vírginia, Carolina do Norte e Carolina do Sul já foram forçadas a deixar as suas casas.

O Florence está agora na categoria 3, na escala de Saffir-Simpson de cinco níveis, com ventos máximos de 205 quilómetros por hora. Segundo o centro, algumas flutuações na força do furacão são esperadas até esta quinta-feira, dia em que é expectável chegar a terra. O Florence deverá perder força quando parar de retirar energia das águas quentes do oceano, mas ainda é esperado que chegue a terra como um furacão extremamente perigoso.

Na mais recente atualização, o furacão estava a cerca de 700 quilómetros a sudeste de Wilmington, na Carolina do Norte, movendo-se a 26 quilómetros por hora. “Se ficarem, estão a pôr as vossas vidas em risco. Não planeiem fugir quando os ventos e as chuvas começarem”, aconselhou Roy Cooper, governador da Carolina do Norte, citado pela CNN.

Considerado já como um dos furacões mais fortes das últimas décadas na costa atlância dos EUA, está previsto que o Florence leve até à Carolina do Norte ventos com a força de tempestade tropical a partir das 12h00 desta quinta-feira, estando ainda previsto para o final do dia, ou nas primeiras horas de sexta-feira, um aumento da intensidade dos ventos e uma perigosa tempestade.

O governador da Geórgia, nos Estados Unidos da América, declarou também esta quinta-feira o estado de emergência para todos os 159 condados, uma vez que os meteorologistas admitem a possibilidade de o furacão Florence alterar a sua rota para sudoeste. A declaração do governador surgiu depois de o Serviço Meteorológico Nacional norte-americano ter admitido aquela possibilidade de o furacão alterar a sua rota à medida que se aproxima da Carolina do Norte e da Carolina do Sul, que também estão em estado de emergência, assim como a Virginia.

Numa mensagem de vídeo emitida pela Casa Branca, Donald Trump disse que o governo está “completamente preparado" para o furacão Florence, mas pediu às pessoas para terem todos os cuidados: "Não brinquem com ele. É um dos grandes", afirmou.

Pode acompanhar aqui em direto o caminho do Florence: