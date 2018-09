Trump assina decreto para penalizar interferências estrangeiras nas eleições

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira um decreto para penalizar interferências externas nas eleições nos Estados Unidos, anunciou em conferência de imprensa John Bolton, conselheiro para a segurança nacional.

Com a aproximação das eleições parlamentares de novembro "observámos sinais, não apenas da Rússia, mas também da China, e das prováveis capacidades do Irão e mesmo da Coreia do Norte", disse o diretor dos serviços de informações norte-americano, Dan Coats.

O decreto solicita às agências de informações que determinem se existiram tentativas de influenciar as eleições para o Congresso, como nas eleições presidenciais de 2016.