Papa marca para fevereiro cimeira para discutir abusos sobre crianças

O Papa Francisco decidiu esta quarta-feira convocar os presidentes das Conferências Episcopais da Igreja Católica para uma cimeira, a realizar de 21 a 24 de fevereiro próximo, para discutir o tema "proteção de crianças".

O anúncio foi feito em comunicado divulgado pela Santa Sé, no seguimento do encontro do "C9", o grupo de cardeais que aconselham o Papa sobre a reforma das estruturas da Igreja.

Durante a XXVI reunião, que decorreu entre segunda-feira e quarta-feira, o Conselho debateu amplamente com o Papa sobre as questões do abuso de menores.